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تأجيل حسم إلغاء إفراج نصف المدة في 4 قضايا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض أبو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا.
وتنص المادة: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002
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تأمين الكنائس وتفتيش المطاعم.. المحافظات تستعد لأعياد الميلاد

استعدادات مكثفة شهدتها مختلف المحافظات، بداية من اليوم لاستقبال عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، عبر تجميل الشوارع والميادين، فضلاً عن خطط التأمين التى دشنتها مديريات الأمن لتأمين الكنائس فى المحافظات تحسباً للطوارئ. ففى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنه إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.
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جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

?أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.
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البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث إن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
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الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.
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