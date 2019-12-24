السيسي: يجب تعزيز دور وزارات التعليم العالي في الوطن العربي

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوزراء العرب المشاركين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، المنعقد حاليا في القاهرة، في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.وأشار السيسي إلى أهمية دور وزارات التعليم