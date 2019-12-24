تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بالشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد وتيسيرا على أصحاب المعاشات، قائلة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل وفقا لآليات محددة ترتكز علي سرعه الأداء، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحابها، كما أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم .

وأشارت القباج، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف في صباح اليوم الأول من شهر يناير المقبل، مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.وأدت