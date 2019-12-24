الصحة: إغلاق 3 منشأت طبية خاصة بالمهندسين

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة. وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن المنشآت التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص، وبها العديد من المخالفات، مشيرا إلى أنها تعمل في مجال التخسيس والتجميل، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك المخالفات.

وأضاف مجاهد أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية الواجب توافرها بالمنشأة الطبية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، حرصا على صحة المواطنين، مؤكدا استمرار تلك الحملات التفتيشية