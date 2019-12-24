عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

جثة رضيع

علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.

البداية بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة بوفاة طفل داخل عقار بدائرة القسم. وأفادت صاحبة البلاغ ووالدتها مالكة الشقة بحضور الخادمة "فاطمة" وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 6 أشهر للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما، والمبيت طرفهما. وقالت المتهمة، إنها أثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع

البداية بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة بوفاة طفل داخل عقار بدائرة القسم. وأفادت صاحبة البلاغ ووالدتها مالكة الشقة بحضور الخادمة "فاطمة" وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 6 أشهر للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما، والمبيت طرفهما.



وقالت المتهمة، إنها أثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع مما أدى لوفاته، في الوقت الذي تبين وجود آثار ضغط على منطقة الفم والأنف، وخروج إفرازات مما يرجح وجود شبهة جنائية بالوفاة.



بتطوير مناقشة الأم اعترفت بقتل رضيعها؛ لأنه ناتج عن علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، ورفض نسب الطفل إليه، فقررت التخلص منه فكتمت أنفاسه حتى فارق الحياة.



