جريمة

عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
جثة رضيع
جثة رضيع
علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.
البداية بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة بوفاة طفل داخل عقار بدائرة القسم. وأفادت صاحبة البلاغ ووالدتها مالكة الشقة بحضور الخادمة "فاطمة" وبصحبتها طفلها البالغ من العمر 6 أشهر للقيام بأعمال نظافة الشقة سكنهما، والمبيت طرفهما. وقالت المتهمة، إنها أثناء نومها قامت بالاتكاء على طفلها الرضيع
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انتحار

«كان بيحبها واتخطبت».. انتحار شاب من الطابق السادس

لم يدر طالب المطرية صاحب الـ19 عامًا، أن ارتباطه عاطفيًّا بفتاة سيكتب له نهاية مأساوية بعد عام من قصة حب جمعتهما إلا أن دوام الحال من الحال، إذ قررت الفتاة الارتباط بآخر، حالة نفسية أصابت الشاب بعد خطبة حبيبته انتهت بقفزه من الطابق السادس ليلفظ أنفاسه الأخيرة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة يفيد بانتحار شقيقها، وذلك بقيامه بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة «عياد. م»، 19 سنة، طالب.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
انقلاب-سيارة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 6 جثث و 17 مصابا أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي دير مواس وملوي. وأسفر الحادث عن وفاة: عمر عبد الستار بركات، 30 عاما، علاء أبو السعود، 26 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ملوي العام.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
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جثه-في-ارض-زراعيه (7)

«تعالي نتجوز».. سر العثور على جثة عارية مشوهة الوجه

جثة سيدة عارية مشوهة الوجه ملقاة بطريق (رأس غارب - الشيخ فضل) شكلت لغزا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة على فك طلاسمه، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها بعد قتلها، وأمكن ضبطهم وحبسهم حتى أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة عاطل وسائق ومقاول إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، وحددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسات محاكمة المتهمين بقتل السيدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحدهم.
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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