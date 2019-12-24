استادات تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

محمد صلاح

وقع اختيار شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام 2019، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة". وقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وبذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل مصريا خالصا في الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث، ويقام على واحدة من أجمل بقاع مصر، سهل حشيش، بمدينة الغردقة، يوم 7 يناير المقبل، وبحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة، ويأتي في مقدمتهم محمد صلاح وساديو