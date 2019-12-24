رياضة

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
جيمي فاردي
جيمي فاردي
تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
واختتم فاردي تصريحاته: "أنا واثق أن تعافيهم قد تم بشكل لائق، سيكونون جاهزين عند مواجهتنا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا". ليستر سيتي سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد (معقل السيتي)، ليبتعد بـ 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز، ويتصدر فاردي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
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