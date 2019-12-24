«كان بيحبها واتخطبت».. انتحار شاب من الطابق السادس

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

انتحار - أرشيفية

لم يدر طالب المطرية صاحب الـ19 عامًا، أن ارتباطه عاطفيًّا بفتاة سيكتب له نهاية مأساوية بعد عام من قصة حب جمعتهما إلا أن دوام الحال من الحال، إذ قررت الفتاة الارتباط بآخر، حالة نفسية أصابت الشاب بعد خطبة حبيبته انتهت بقفزه من الطابق السادس ليلفظ أنفاسه الأخيرة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة يفيد بانتحار شقيقها، وذلك بقيامه بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة «عياد. م»، 19 سنة، طالب.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن السبب هو خطبة الفتاة التي يحبها لشخص آخر، ومروره بحالة نفسية سيئة. أخويا كان بيحب واحدة وسابته واتخطبت لواحد تاني.. «بتلك الكلمات استمعت نيابة المطرية لأقوال شقيقة الطالب التي انهارت في البكاء، فيما أشار أصدقاء الشاب المنتحر أمام النيابة إلى أنه انتابته