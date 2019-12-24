فودافون توقع شراكة مع «هنيدي» في مجال المحتوى الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

محمد هنيدي

أعلنت فودافون مساء اليوم توقيعها مع أيقونة الكوميديا في مصر والعالم العربي محمد هنيدي، وذلك لتقديم مفاجأت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد، بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك» لخدمات المحتوى، إذ تأتي تلك الشراكة استكمالا لاستراتيجية فودافون مصر في العمل على تقديم كل ما هو جديد في مجال المحتوى الرقمي والخدمات المضافة بهدف تقديم تجربة متميزة للعميل وقد زار النجم محمد هنيدي مقر شركة فودافون مساء اليوم لتوقيع عقد الشراكة.

كان في استقباله محمد عبد الله رئيس القطاع التجاري، وكريم عيد رئيس قطاع التسويق الرقمي، ومحسن شعراني رئيس قسم الخدمات المضافة، ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام، وإنجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك، وقيادات شركة فودافون مصر وفيكتوري لينك. واستحوذت فودافون مصر في وقت سابق، على