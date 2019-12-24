الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وبعد تأكيد طرد سون، يعني أن لاعب الوسط المهاجم سيغيب عن مباراة فريقه أمام برايتون في "البوكسينج داي" والتي من المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الـ19 من عمر البريميرليج. وسيغيب أيضًا سون عن لقاء نورويتش المقرر له يوم السبت المقبل على ملعب كارو رود، ولقاء ساوثهامبتون يوم رأس السنة. وكان الإنجليزي