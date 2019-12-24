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البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
النواب
النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الثالث للاتفاقية يستهدف تدريب المعلمين الجدد، وتحسين المهارات في مرحلة التعليم الأساسي، ورفع مستوى اللغات لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تقوية مجالس أمناء المدارس.

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تأمين الكنائس وتفتيش المطاعم.. المحافظات تستعد لأعياد الميلاد

استعدادات مكثفة شهدتها مختلف المحافظات، بداية من اليوم لاستقبال عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، عبر تجميل الشوارع والميادين، فضلاً عن خطط التأمين التى دشنتها مديريات الأمن لتأمين الكنائس فى المحافظات تحسباً للطوارئ. ففى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنه إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.
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جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

?أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث إن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
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تأجيل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال.. ونائب النور: يحرم الحلال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء.
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كلب

أمريكا توقف إرسال كلاب مدربة إلى مصر والأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوقفت إرسال كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى الأردن ومصر عقب نفوق 7 كلاب. ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كشف مكتب المفتش العام للوزارة وفاة اثنين من الكلاب التي أرسلت إلى الأردن، الذي يستقبل أكبر عدد منها، ليبلغ العدد الإجمالي للكلاب النافقة سبعة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين، إن الكلاب العاملة بالفعل في الأردن ومصر ستظل هناك بينما ستطالب السلطات الأمريكية بإجراءات لتحسين ظروف معيشتها وسبل معاملتها.
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عبد العال: توقيت إجراء انتخابات المحليات «مش شغلتنا»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسؤولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني. وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".
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من البرلمان لوزارة العدل.. من هو المستشار عمر مروان؟

يؤدي المستشار عمر مروان اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للعدل وذلك عقب عامين وعشرة أشهر من أدائه ذات اليمين كوزير دولة لشئون مجلس النواب في فبراير 2017. وتخرج المستشار عمر مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا عام 1979 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ثم رئيس بمحكمة الاستئناف.
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البرلمان يحذر من زيادة أرصدة الديون المُستحقة للحكومة

حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
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