البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الثالث للاتفاقية يستهدف تدريب المعلمين الجدد، وتحسين المهارات في مرحلة التعليم الأساسي، ورفع مستوى اللغات لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تقوية مجالس أمناء المدارس.



