«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

المواقف الطريفة لم تنتهٍ، إذ نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وظهر فيه الفنان تامر حسني وهو فى انتظار مخرجة الفيلم حتى تنتهي من الغناء لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم، وسط ضحك من أبطال العمل. View this post on Instagram ضحك بس ?????? سارة وفيق مخرجة فيلمنا مش انا بتغني