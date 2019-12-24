طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

طنطا

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.

فريق أسوان نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38، عن طريق محمد الصباحي، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وانتظر فريق طنطا، حتى الدقيقة 55، ليدرك هدف التعادل، عن طريق محمد ماجد أونش، الذي استقبل عرضية أحمد فهمي، بتسديدة مباشرة سكنت شباك مسعد عوض. وبعد مرور