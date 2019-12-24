ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية، متوقعا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يرسل له "هدية لطيفة" ولا يخطط في الواقع لاختبار صاروخي. وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنكتشف المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير دعونا نرى ما سيحدث"، وذلك عندما سُئل عن كيفية الرد على ما تخطط له كوريا الشمالية. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يمكن أن تكون الهدية التي سيرسلها كيم "مزهرية لطيفة" بدلا من تجربة صاروخية.

جاء ذلك بعد أن هددت بيونج يانج بشكل غامض بمنح واشنطن "هدية عيد الميلاد" ما لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات طالبت بها كوريا الشمالية في المحادثات النووية؛ مما زاد التكهنات بأن البلاد قد تخطط لإجراء تجربة صاروخية.وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، "إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية