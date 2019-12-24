جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

أمطار الإسكندرية

?أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وأعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.



