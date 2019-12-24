تأمين الكنائس وتفتيش المطاعم.. المحافظات تستعد لأعياد الميلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

استعدادات مكثفة شهدتها مختلف المحافظات، بداية من اليوم لاستقبال عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، عبر تجميل الشوارع والميادين، فضلاً عن خطط التأمين التى دشنتها مديريات الأمن لتأمين الكنائس فى المحافظات تحسباً للطوارئ. ففى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنه إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة، وتوفير المواد الغذائية والبترولية، وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة، والمرور على المرافق والمستشفيات، مع رفع درجه الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد، موجها بتوفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز والاشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة.

وفى الأقصر، أنهت مديرية الأمن استعداداتها الخاصة باحتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس، حيث رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الاحتفالات فى جميع قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة لخدمة المواطنين قبيل الأعياد "الكريسماس".

وقال اللواء أيمن راضي مدير الأمن، إن هناك خطة شاملة فى القطاعات المختلفة بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على جميع دور المناطق الحيوية والكنائس، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط أمنية مكثفة بمختلف المناطق الأثرية والسياحية، حيث توجد حالة من الاستنفار بين الضباط لتأمين السائحين، كما تمت زيادة الخدمات السرية على المناطق الأثرية والسياحية وعلى الفنادق العائمة والثابتة.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر مصطفى ألهم مسئولى الصحة بضرورة قيام الطب الوقائى بحملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم لضمان جودة الأطعمة المقدمة للسياح لتجنب حدوث أى حالات تسمم، فى إطار استعداد كل الجهات المسئولة لاستقبال الموسم السياحى الجديد، حيث تشهد المحافظة إقبال سياحى وتزايد فى حجوزات الفنادق لرأس السنة وإجازة نصف العام.

وفى الغربية، وجه المحافظ طارق رحمى رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات علي مستوي المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بأعياد الميلاد وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي ومتابعة أية شكاوي وحلها علي الفور.