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تأمين الكنائس وتفتيش المطاعم.. المحافظات تستعد لأعياد الميلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
كنيسة
كنيسة
استعدادات مكثفة شهدتها مختلف المحافظات، بداية من اليوم لاستقبال عيد رأس السنة وأعياد الميلاد، عبر تجميل الشوارع والميادين، فضلاً عن خطط التأمين التى دشنتها مديريات الأمن لتأمين الكنائس فى المحافظات تحسباً للطوارئ. ففى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنه إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام
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جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

?أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

بشكل نهائي.. «النواب» يوافق على التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث إن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
زواج- القاصرات

تأجيل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال.. ونائب النور: يحرم الحلال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء.
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تعامد الشمس على وجه رمسيس (3)

أستاذ بمعهد الفلك يكشف تفسير تعامد الشمس على الكرنك

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لظاهرة شروق آشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم ،"يوم الانقلاب الشتوي"، الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي على مدار يومي 21 و 22 من ديسمبر من كل عام.
القيادة والشبورة

احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
هشام-امنه-محافظ البحيرة

290 مليون جنية تكلفة إقامة 24 مشروعا استثماريا بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ البحيرة هشام آمنة على إقامة 24 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة 290 مليون جنيه، وتوفر 1485 فرصة عمل. وأوضح آمنة في تصريح اليوم الإثنين، أن المشروعات الاستثمارية تنوعت ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفواكهة ، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول ، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي، كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز ، ومحطة تموين السيارات ، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيواني ، ومزارع دواجن، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي حديث.
فتح-تابوت

الآثار: الكشف عن 3 توابيت خشبية من الأسرة الـ18 بالقرنة

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية، برئاسة الدكتور فريدريك كولان والتابعة لجامعة "ستراسبورج" والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في الكشف عن ثلاثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وعبارة عن صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.
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