رسميًّا.. ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

ماندزوكيتش

أعلن نادي الدحيل القطري عن تعاقده مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدءًا من يناير المقبل، ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب، حيث نشر خليفة بن حمد رئيس النادي صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يلعب صاحب الـ33 عامًا مع يوفنتوس في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18، وتوج مع الفريق بثماني بطولات.

وسبق للدولي الكرواتي، اللعب للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، ودينامو زغرب الكرواتي، وساهم في تتويج الفريق البافاري بدوري أبطال أوروبا عام 2013. وسيلعب ماندزوكتش مع زميله السابق في يوفنتوس، المدافع المغربي مهدي بنعطية، القادم من السيدة العجوز، إلى الدحيل