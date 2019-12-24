رياضة

رسميًّا.. ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
أعلن نادي الدحيل القطري عن تعاقده مع الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بدءًا من يناير المقبل، ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب، حيث نشر خليفة بن حمد رئيس النادي صورة توقيع ماندزوكتش على عقود انضمامه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يلعب صاحب الـ33 عامًا مع يوفنتوس في أي مباراة خلال الموسم الجاري، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18، وتوج مع الفريق بثماني بطولات.
وسبق للدولي الكرواتي، اللعب للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، ودينامو زغرب الكرواتي، وساهم في تتويج الفريق البافاري بدوري أبطال أوروبا عام 2013. وسيلعب ماندزوكتش مع زميله السابق في يوفنتوس، المدافع المغربي مهدي بنعطية، القادم من السيدة العجوز، إلى الدحيل
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
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يوفنتوس

السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.
إنتر ميلان

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
يوفنتوس

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
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