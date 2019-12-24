رياضة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
المقاصة
المقاصة
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
فريق نادي مصر نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 40، بعد ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد دسوقي، نفذها أحمد الشيخ، بنجاح في شباك المقاصة. وفي الدقيقة 48، توغل ميدو جابر بالكرة، وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، أحمد سعيد أوكا مدافع فريق نادي مصر، بإكمالها إلى شباك فريقه بالخطأ في مرماه. وفي
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
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الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
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