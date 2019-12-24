المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

المقاصة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.

فريق نادي مصر نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 40، بعد ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد دسوقي، نفذها أحمد الشيخ، بنجاح في شباك المقاصة. وفي الدقيقة 48، توغل ميدو جابر بالكرة، وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، أحمد سعيد أوكا مدافع فريق نادي مصر، بإكمالها إلى شباك فريقه بالخطأ في مرماه. وفي