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أكبر معمر في مصر: تزوجت 4 مرات وعاصرت كل الرؤساء

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
معمر - أرشيفية
معمر - أرشيفية
قال سالم الأخرسي، أكبر معمر في مصر عمره 104 أعوام، إنه حضر الملك فؤاد والمالك فاروق، والرئيس محمد نجيب، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "حضرت الرؤساء كلهم، وربنا يبارك لينا في الرئيس السيسي، ويطرح فيه البركة". وأضاف "الأخرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن صحته جيدة بحمد الله، ولديه 3 أولاد، و6 أحفاد ذكور و5 بنات، وأصغرهم في الصف الثالث الابتدائي.
وأوضح، أنه كان يعمل في زراعة الأرض طيلة حياته، لافتَا إلى أنه لا يشرب شيشة الآن، ويحتسي القهوة فقط، ولم يتزوج إلا أربع مرات فقط، وعمر زوجته الآن 80 عامًا، معقبً:" صحتها الحمد لله زي لاعيبة الكورة".

احمد -موسى

أحمد موسى: الأهلي نازل فوز.. نفسي أشوف الزمالك بيكسب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: «الأهلي نازل فوز بأرقام وأهداف كبيرة»، معربًا عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مضيفًا: «ماعرفش الزمالك حصل له إيه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين». وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده».
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«لمدة يومين».. تعطيل الدراسة بجامعة مطروح لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ أوضح النجار في بيان، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بالجامعة. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
سد النهضة

مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
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جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.
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غادة والي في وداعها: فخورة بما حققته لأصحاب المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أصحاب المعاشات في قلبها وعلى رأسها، وإنها لم تقف ضدهم مطلقا كما يدعي البعض، مضيفة: "أنا فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضيتها في الوزارة ويكفي استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات، وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات في كل القوانين السابقة به عدد من المزايا لم تكن من قبل إذ يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا".
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: في أول يناير مصر تقدم هدية لإفريقيا

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه سيتم ترجمة البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، إلى اللغة الفرنسية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، كإهداء من مصر للدول الإفريقية التي تتحدث الفرنسية، وهذه البوابة بها ذكاء اصطناعي ولا يوجد بها تدخل بشرى، وذلك يعد من المشروعات التي تقدمها الوزارة، جاء ذلك في كلمته عمر خلال حفل تكريم الوزارة، اليوم الخميس، لمنسقي مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.
الإفراج عن سجناء

الإفراج عن 454 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 156 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
مجلس-النواب (2)

نائب: أماكن تحفيظ القرآن غير المرخصة خطر على العقول

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالرغم من وضع وزارة الأوقاف عدة شروط لعمل مكاتب تحفيظ القرآن، إلا أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من انتشار مكاتب تحفيظ القرآن غير المرخصة، والتي تشكل خطورة على عقول النشء لسهولة تأثرهم بما يبثه القائمين على هذه المكاتب من أفكار قد تحمل قيم التشدد والتطرف، موضحا أن هذه المكاتب يعمل بها محفظين لم يكملوا تعليمهم أو حاصلين على دبلومات فنية، أي أنهم محفظين غير معتمدين أو مرخص لهم بالتحفيظ من الأزهر الشريف أو من وزارة الأوقاف وبالتالي فهم يعملون خارج إطار القانون.
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