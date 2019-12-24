أكبر معمر في مصر: تزوجت 4 مرات وعاصرت كل الرؤساء

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

معمر - أرشيفية

قال سالم الأخرسي، أكبر معمر في مصر عمره 104 أعوام، إنه حضر الملك فؤاد والمالك فاروق، والرئيس محمد نجيب، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "حضرت الرؤساء كلهم، وربنا يبارك لينا في الرئيس السيسي، ويطرح فيه البركة". وأضاف "الأخرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن صحته جيدة بحمد الله، ولديه 3 أولاد، و6 أحفاد ذكور و5 بنات، وأصغرهم في الصف الثالث الابتدائي.

وأوضح، أنه كان يعمل في زراعة الأرض طيلة حياته، لافتَا إلى أنه لا يشرب شيشة الآن، ويحتسي القهوة فقط، ولم يتزوج إلا أربع مرات فقط، وعمر زوجته الآن 80 عامًا، معقبً:" صحتها الحمد لله زي لاعيبة الكورة".



