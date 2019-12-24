رياضة

أرتيتا يكشف حقيقة استمرار ليونجبرج في آرسنال

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
أرتيتا
أرتيتا
علق ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي على استمرار فريدي ليونجبرج في طاقم الفريق، مشيرًا إلى أنه سيبقى في الجهاز الفني للفريق، وقال أرتيتا الذي سبق له اللعب في آرسنال: "تحدثت مع ليونجبرج بعد التعادل السلبي مع إيفرتون، عن أفكاري وعن الأشخاص الذين أرغب في جلبهم إلى جهازي الفني، والأدوار والمسؤوليات التي سيقومون بها". وتولى ليونجبرج منصب المدير الفني لآرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة أوناي إيمري، حتى تم تعيين أرتيتا المساعد السابق لبيب جوارديولا.
وأوضح خلال تصريحاته: "أردت معرفة شعوره، أردت معرفة ما الذي يدور في عقله، ما توقعاته، لقد تحدثنا واتخذنا القرار بأن أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء معنا". وأضاف أرتيتا: "أعتقد أنه يعرف اللاعبين، يدرك الوضع، يعرف التاريخ، أيضًا معرفته بكرة القدم ستساعدنا على التطور". واختتم عن لينوجبرج: "أعرفه قليلا وسنبدأ
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
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فريدي ليونجبرج

بعد رحيله.. ليونبيرج يوجه رسالة لمدرب أرسنال الجديد

علق السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني السابق للأرسنال علي تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز، حيث أشار في رسالة للاعبين والجمهور أنه لا يزال يدعم الفريق، ومستمر في عمله . وقال ليونبيرج في رسالة للمدير الفني الجديد و الجماهير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الرسالة مني لا تزال كما هي، دعنا ندعم الفريق، لقد تشرفت بمساعدة النادي الذي أحبه على مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنا متحمس للعمل معه ومع كامل طاقم العمل، لنتحرك للأمام" .
فينجر

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
أرسين-فينجر

فينجر: قلبي مُعلق بأرسنال.. وسأدعم ليونجبرج

علق الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، على تعيين ليونجبرج مديرًا فنيًا للجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا بالتحدث وتقديم النصيحة إلى ليونجبرج، خلال فترة تواجده كمدير فني مؤقت للمدفعجية. ونقلت "شبكة سكاي سبورت" الإنجليزية، تصريحات لفينجر، حيث قال:" أنا دائمًا سعيد بمساعدة لاعبي وفريقي القدماء، فلو كان لدي ليونجبرج أية استشارات، فبالطبع سأكون متاحًا، قلبي مع الفريق، وأريدهم أن يؤدوا بشكل جيد". وأضاف أرسين: "وفريدي ملتزم، لقد أراد هذا المنصب لفترة طويلة، ولقد حصل على الفرصة، دعونا نجعله يعمل بأفكاره ونقدم له الدعم".
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