أرتيتا يكشف حقيقة استمرار ليونجبرج في آرسنال

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

أرتيتا

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي على استمرار فريدي ليونجبرج في طاقم الفريق، مشيرًا إلى أنه سيبقى في الجهاز الفني للفريق، وقال أرتيتا الذي سبق له اللعب في آرسنال: "تحدثت مع ليونجبرج بعد التعادل السلبي مع إيفرتون، عن أفكاري وعن الأشخاص الذين أرغب في جلبهم إلى جهازي الفني، والأدوار والمسؤوليات التي سيقومون بها". وتولى ليونجبرج منصب المدير الفني لآرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة أوناي إيمري، حتى تم تعيين أرتيتا المساعد السابق لبيب جوارديولا.

وأوضح خلال تصريحاته: "أردت معرفة شعوره، أردت معرفة ما الذي يدور في عقله، ما توقعاته، لقد تحدثنا واتخذنا القرار بأن أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء معنا". وأضاف أرتيتا: "أعتقد أنه يعرف اللاعبين، يدرك الوضع، يعرف التاريخ، أيضًا معرفته بكرة القدم ستساعدنا على التطور". واختتم عن لينوجبرج: "أعرفه قليلا وسنبدأ