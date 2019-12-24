إرهاب

اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية في العراق

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
القوات العراقية_أرشيفية
القوات العراقية_أرشيفية
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية إرهابية وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية، إذ قالت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد. يذكر أن الاستخبارات العراقية، أعلنت في وقت سابق، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، بحسب ما ذكرته المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.
وأضافت الاستخبارت، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء
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الحوثيين

ميليشيات الحوثي تقتل 31 يمنيا بينهم أطفال في نوفمبر

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية)، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، موضحة أن الانتهاكات توزعت في محافظات خمس، هي: تعز، الحديدة، إب، الضالع، صنعاء، الجوف)، وأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة، نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلا و8 نساء.
داعش

«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.
نساء داعش

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
حركة-طالبان

مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.
نساء داعش

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
طالبان

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
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