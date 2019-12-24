اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية في العراق

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

القوات العراقية_أرشيفية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية إرهابية وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية، إذ قالت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد. يذكر أن الاستخبارات العراقية، أعلنت في وقت سابق، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، بحسب ما ذكرته المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.

وأضافت الاستخبارت، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء