مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

سد النهضة_أرشيفة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وقال السباعي في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين «سد النهضة والسد العالي»، بما يحقق مصلحة الطرفين. تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي، تم عقد ثلاثة اجتماعات، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي 9 و10 يناير المقبل