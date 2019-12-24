رياضة

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
الزمالك و الانتاج
الزمالك و الانتاج
حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، لكن دون أي خطورة على مرمى عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى الفارس الأبيض. وفي الدقيقة 42، تعرض حازم إمام للإصابة وسقط أرضًا ليتدخل الجهاز الطبي للزمالك لعلاجه داخل الملعب، لكنه لم يستطع استكمال المباراة،
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
مايكل أرتيتا

أرتيتا يكشف حقيقة استمرار ليونجبرج في آرسنال

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي على استمرار فريدي ليونجبرج في طاقم الفريق، مشيرًا إلى أنه سيبقى في الجهاز الفني للفريق، وقال أرتيتا الذي سبق له اللعب في آرسنال: "تحدثت مع ليونجبرج بعد التعادل السلبي مع إيفرتون، عن أفكاري وعن الأشخاص الذين أرغب في جلبهم إلى جهازي الفني، والأدوار والمسؤوليات التي سيقومون بها". وتولى ليونجبرج منصب المدير الفني لآرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة أوناي إيمري، حتى تم تعيين أرتيتا المساعد السابق لبيب جوارديولا.
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الشناوي

إصابة الشناوي في مران بيراميدز وغيابه عن لقاء المصري

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، وذلك بعد إصابته في اليد خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدً السبت، على ملعب «السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث قال النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "حارسنا أحمد الشناوي راحة 48 ساعة بسبب إصابته بتورم في اليد ويغيب عن مباراة المصري.
أدهم السلحدار

مدرب الإسماعيلي: سعيد بأداء اللاعبين أمام الأهلي

عبر أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بتطور لاعبي فريقه، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، إذ قال: "النتيجة محزنة، نعاني في إنهاء الفرص ونسعى للتطور هجوميا.. لقاء اليوم الفرصة كانت سانحة لأي فريق من أجل الفوز بها، وسعيد بأداء اللاعبين الذي يختلف من مباراة للأخرى، والأداء يسير بشكل جيد، حتى الأهلي على مستوى الأداء والنتائج يسير بشكل جيد".
عبدالعزيز عبدالشافي

زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويؤكد على مبدأ العدالة

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب اليوم الخميس، في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، وتحدث خلال الجلسة عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق، والذي سيقوده كمديرا فنيا خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل سيباستيان ديسابر.
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
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