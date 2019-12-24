الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

الزمالك و الانتاج

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.

فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، لكن دون أي خطورة على مرمى عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى الفارس الأبيض. وفي الدقيقة 42، تعرض حازم إمام للإصابة وسقط أرضًا ليتدخل الجهاز الطبي للزمالك لعلاجه داخل الملعب، لكنه لم يستطع استكمال المباراة،