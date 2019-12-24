مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»
تحرير:محمد جمال
٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
مختار مختار
أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
وأضاف مختار، أن مردود باسم مرسي كان جيد في المباراة رغم عدم التسجيل، ولكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور، مضيفًا أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف، موضحًا أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية.
واختتم مختار تصريحاته بأنه
وأضاف مختار، أن مردود باسم مرسي كان جيد في المباراة رغم عدم التسجيل، ولكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور، مضيفًا أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف، موضحًا أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية.
واختتم مختار تصريحاته بأنه طالب لاعبي الإنتاج باستغلال ظروف الزمالك الصعبة من أجل تحقيق المكسب، ولكن فريقه تراجع في الشوط الثاني خوفا من استقبال أهداف.
وحسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض.