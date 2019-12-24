مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

مختار مختار

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.

وأضاف مختار، أن مردود باسم مرسي كان جيد في المباراة رغم عدم التسجيل، ولكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور، مضيفًا أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف، موضحًا أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية. واختتم مختار تصريحاته بأنه