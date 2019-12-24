طرح الأفيش الرسمي لـ«فيلم رأس السنة»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

إياد نصار

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" الأفيش الرسمي للعمل، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا. الفيلم من بطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي، من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، وهي ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لعدة مواقف صعبة عندما يلتقون معًا، ويجسد إياد نصار شخصية ديلر يدعى "علي" يوزع المخدرات في سيارة إسعاف.

تجسد إنجي المقدم في الفيلم شخصية تدعى "مريم" تعاني من عدة خلافات مع زوجها، ما يدفعها للبحث عن حلول لمواجهة هذه المشكلات. الفيلم تدور أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر ا?حمر بين عالم ا?ثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة