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طرح الأفيش الرسمي لـ«فيلم رأس السنة»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
إياد نصار
إياد نصار
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" الأفيش الرسمي للعمل، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا. الفيلم من بطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي، من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، وهي ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لعدة مواقف صعبة عندما يلتقون معًا، ويجسد إياد نصار شخصية ديلر يدعى "علي" يوزع المخدرات في سيارة إسعاف.
تجسد إنجي المقدم في الفيلم شخصية تدعى "مريم" تعاني من عدة خلافات مع زوجها، ما يدفعها للبحث عن حلول لمواجهة هذه المشكلات. الفيلم تدور أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر ا?حمر بين عالم ا?ثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة
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«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

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