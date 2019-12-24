رياضة

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الزمالك
الزمالك
جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
فريق الزمالك رفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، و 9 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية. وأوضح منصور: «لاعبي
اقرأ المزيد
يورجن كلوب

كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مرتضى منصور

مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]