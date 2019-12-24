مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

تحرير:علي الزيني ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الزمالك

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».

فريق الزمالك رفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، و 9 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية. وأوضح منصور: «لاعبي