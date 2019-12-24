أحمد موسى: الأهلي نازل فوز.. نفسي أشوف الزمالك بيكسب

تحرير:محمد فتحي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: «الأهلي نازل فوز بأرقام وأهداف كبيرة»، معربًا عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مضيفًا: «ماعرفش الزمالك حصل له إيه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين». وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده».

وأوضح موسى: «لازم نادي الزمالك يعترف بوجود مشكلة»، مشيرًا إلى أن الزمالك فقد 12 نقطة حتى الآن، ولا نعرف أين هي المشكلة بالتحديد.وحسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع