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أحمد موسى: الأهلي نازل فوز.. نفسي أشوف الزمالك بيكسب

تحرير:محمد فتحي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: «الأهلي نازل فوز بأرقام وأهداف كبيرة»، معربًا عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مضيفًا: «ماعرفش الزمالك حصل له إيه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين». وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده».
وأوضح موسى: «لازم نادي الزمالك يعترف بوجود مشكلة»، مشيرًا إلى أن الزمالك فقد 12 نقطة حتى الآن، ولا نعرف أين هي المشكلة بالتحديد.وحسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع
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«لمدة يومين».. تعطيل الدراسة بجامعة مطروح لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ أوضح النجار في بيان، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بالجامعة. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
سد النهضة

مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
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أكبر معمر في مصر: تزوجت 4 مرات وعاصرت كل الرؤساء

قال سالم الأخرسي، أكبر معمر في مصر عمره 104 أعوام، إنه حضر الملك فؤاد والمالك فاروق، والرئيس محمد نجيب، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "حضرت الرؤساء كلهم، وربنا يبارك لينا في الرئيس السيسي، ويطرح فيه البركة". وأضاف "الأخرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن صحته جيدة بحمد الله، ولديه 3 أولاد، و6 أحفاد ذكور و5 بنات، وأصغرهم في الصف الثالث الابتدائي.
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جامعة الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا وبعد غدٍ لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي اليوم الثلاثاء قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غدًا الأربعاء، وبعد غدٍ الخميس نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة "الفيضة الصغرى" التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.
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أزمة و30 مليون جنيه تهدد انتفاع الأهلي بحمام السباحة بالجزيرة

تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية، بسبب إعلان حصول النادي الأهلي على حق انتفاع حمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة لمدة 15 عامًا، بناء على اتفاق أبرمته شركة استادات، برئاسة محمد كامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، وهو ما رفضته هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مؤكدة أن حمام السباحة ملك للنقابة وليس وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة ليس لها الحق في الاتفاق مع الهلي لمنحه حق الاستفادة منه،
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تفاصيل اجتماعات منتدى الأعمال المصري الإماراتي بالقاهرة

شهدت القاهرة انعقاد منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، الذي يهدف إلى توطيد سبل التعاون الإستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في البلدين، وذلك استكمالا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضي، إذ حضر فاعليات المنتدى عمرو نصار وزير التجارة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.
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العصار: الشباب المصري واعد لكن يحتاج من يتولى إفهامه

قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن التوعية هي السبيل الأمثل لتحصين الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشباب المصري الآن لا يقرؤون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، و"الفيسبوك" هو ما يشكل وجدانهم، وهم شباب واعد ورائد لكنه يحتاج إلى من يتعهده ويتولى إفهامه، مضيفا خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام المقبل، والتي تعقد تحت عنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام" أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية، وشكلت الأهرام خلالها وجدان الشعب المصري.
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