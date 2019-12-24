كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

يورجن كلوب

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».

وأضاف كلوب: «فاردي يسجل دائمًا، ومن الصعب الدفاع أمامه، ويلعب جيدًا على خط التسلل، إنه لاعب خطير». واختتم كلوب عن المهاجم الإنجليزي: «الشئ الوحيد الذي يمكنك القيام به في كرة القدم، هو محاولة تجنب أكبر عدد من التمريرات له، وهذا ماسنحاول القيام به، ففريق ليستر ليس فقط جيمي فاردي». وسجل