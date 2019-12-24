رياضة

كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

تحرير:محمد جمال ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».
وأضاف كلوب: «فاردي يسجل دائمًا، ومن الصعب الدفاع أمامه، ويلعب جيدًا على خط التسلل، إنه لاعب خطير». واختتم كلوب عن المهاجم الإنجليزي: «الشئ الوحيد الذي يمكنك القيام به في كرة القدم، هو محاولة تجنب أكبر عدد من التمريرات له، وهذا ماسنحاول القيام به، ففريق ليستر ليس فقط جيمي فاردي». وسجل
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
مختار مختار

مختار مختار عن التعادل: «حققنا نتيجة إيجابية»

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدًا، مضيفًا أن الفريق العسكري مر بظروف غاية في الصعوبة، إذ قال مختار في المؤتمر الصحفي، إن الإنتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، مشددًا على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، موضحًا أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك، مشيرًا إلى أن التعادل بنتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي، مواجهة الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الثالث، وتسع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل جاء الإنتاج الحربي في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الأبيض، الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.
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فاردي

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
جيمس-ميلنر (2)

رسميًّا.. ميلنر يمدد عقده مع ليفربول حتى 2022

وقع جيمس ميلنر لاعب ليفربول على تمديد عقده في آنفيلد حتى 2022، وكان صاحب القميص رقم 7 قد انضم إلى فريق الريدز في صفقة انتقال مجاني في صيف عام 2015، بعد رحيله عن مانشستر سيتي. وعقب التوقيع، تحدث ميلنر لموقع ليفربول، حيث قال: "لقد كنت محظوظًا باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتًا رائعًا لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءًا من هذا النادي".
جوزيه مورينيو (7)

مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
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