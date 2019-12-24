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رامي إمام يكشف كواليس صورة عمرها 38 سنة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
الزعيم عادل امام ورامي امام
الزعيم عادل امام ورامي امام
انتشرت صورة قديمة تجمع بين الزعيم عادل إمام، ووالده، والمخرج رامي إمام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعت المخرج رامي إمام للكشف عن كواليس تلك الصورة ليعيد نشرها على حسابه على إنستجرام وإستعادة ذكرياته مع جده الراحل، وتفاصيل حول ذكرياتهما الخاصة للزعيم وابنه مع جده الراحل، تنشر لأول مرة، إذ كتب رامي قائلًا: «الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة إللي فاتت.. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا.. دي مش مجرد صورة بالنسبة لي.. دي من أحب الصور لي.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا».
وتابع: «لأن فيها جدي الله يرحمه محمد إمام الكبير الراجل إللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل ربنا يكرمك كمان و كمان». وأضاف:
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طرح الأفيش الرسمي لـ«فيلم رأس السنة»

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