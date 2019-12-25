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سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بلوم نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول، وبنك مصر إيران، والمصرف العربي الدولي، وبنك
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صادرات-تركيا للعراق

44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
وزارة-المالية

المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون ضريبة الدخل

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
فودافون- محمد هنيدى (1)

فودافون توقع شراكة مع «هنيدي» في مجال المحتوى الرقمي

أعلنت فودافون مساء اليوم توقيعها مع أيقونة الكوميديا في مصر والعالم العربي محمد هنيدي، وذلك لتقديم مفاجأت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد، بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك» لخدمات المحتوى، إذ تأتي تلك الشراكة استكمالا لاستراتيجية فودافون مصر في العمل على تقديم كل ما هو جديد في مجال المحتوى الرقمي والخدمات المضافة بهدف تقديم تجربة متميزة للعميل وقد زار النجم محمد هنيدي مقر شركة فودافون مساء اليوم لتوقيع عقد الشراكة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك عودة نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.06 جنيه للبيع، و15.96 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك سئيب نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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