سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بلوم نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول، وبنك مصر إيران، والمصرف العربي الدولي، وبنك