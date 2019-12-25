دي يونج استهدف الانتقال إلى آرسنال قبل برشلونة

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

فرينكي دي يونج

تحدث متوسط الميدان الهولندي، فرينكي دي يونج، عن الخطة التي وضعها في السابق من أجل الانتقال لصفوف فريقه الحالي برشلونة عند الرحيل عن فريقه السابق أياكس، وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "وضعت لنفسي قائمة بالأندية التي أخطط للعب لها في خطة طويلة الأمد، وهي أياكس ثم آرسنال وأخيرًا برشلونة، وقد أطلقت عليها طريق مارك أوفرمارس"، وكان نجم أياكس السابق مارك أوفر مارس، المدير الرياضي الحالي للنادي الهولندي، قد انتقل إلى آرسنال عام 1997، قبل انضمامه إلى برشلونة عام 2000.

وأضاف: "لكن إذا استطعت الذهاب مباشرة من أياكس إلى برشلونة، فأنت في المكان الصحيح الذي تريد أن تكون فيه. لقد حدث الأمر أسرع مما تخيلت".وكان دي يونج قد وقع لبرشلونة مطلع العام الجاري مقابل 75 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى "كامب نو" بدءًا من موسم 2019-2020.يُذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كانا يصارعان

وأضاف: "لكن إذا استطعت الذهاب مباشرة من أياكس إلى برشلونة، فأنت في المكان الصحيح الذي تريد أن تكون فيه. لقد حدث الأمر أسرع مما تخيلت".



وكان دي يونج قد وقع لبرشلونة مطلع العام الجاري مقابل 75 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى "كامب نو" بدءًا من موسم 2019-2020.



يُذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كانا يصارعان برشلونة على صفقة دي يونج، قبل أن يحسمها النادي الكتالوني.



يذكر أن دي يونج شارك مع برشلونة هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإسباني، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع اثنين آخرين، مساعدًا البرسا على تصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين ريال مدريد.



كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، وتأهل مع البرسا إلى دور الـ16 حيث من المنتظر أن يواجه نابولي الإيطالي.