فالفيردي يعتزم إراحة شتيجن في السوبر الإسباني

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

تير شتيجن

تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية في الفترة بين يومي 8 و12 من شهر يناير المقبل، حيث ستحتضن منافسات النسخة رقم 36 من السوبر الإسباني بشكله جديد، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس البرازيلي نيتو كأساسي في تلك البطولة، مع إراحة زميله الألماني، مارك تير شتيجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي، راضٍ للغاية عن أداء نيتو اليومي في التدريبات، ولذلك يخطط لمفاجأته، بالمشاركة في مباراتين على أعلى مستوى بالسوبر.وسيلتقي برشلونة أولًا مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في العبور إلى النهائي، سيلعب مع الفائز من فالنسيا وريال مدريد.وشارك تير شتيجن في كل مباريات البلوجرانا، هذا

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي، راضٍ للغاية عن أداء نيتو اليومي في التدريبات، ولذلك يخطط لمفاجأته، بالمشاركة في مباراتين على أعلى مستوى بالسوبر.



وسيلتقي برشلونة أولًا مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في العبور إلى النهائي، سيلعب مع الفائز من فالنسيا وريال مدريد.



وشارك تير شتيجن في كل مباريات البلوجرانا، هذا الموسم، باستثناء لقاء إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، الذي ظهر فيه نيتو بأداء مميز، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة.



يذكر أن برشلونة توج بلقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني، بالتغلب على إشبيلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت في مدينة طنجة المغربية.



