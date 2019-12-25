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السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
أرشيفية
أرشيفية
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى شرح تفصيلي عن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، وذلك قبيل افتتاحه. ? وقدم اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس الشركة الوطنية للمقاولات شرحا تفصيليا عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، موضحا أنه تم إنشاء المجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بطاقة 18 ألف رأس تسمين على مسطح أرض 450 فدانا.

وأشار إلى أن المجمع يشتمل على منطقة المزارع والتي تضم 3 مزارع فرعية تشتمل كل واحدة منها على 36 حظيرة تسمين ومنطقة إدارية للعاملين مخازن للأعلاف وعيادة بيطرية وخزان مياه بطاقة 1500 متر مكعب.

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أحمد موسى: الأهلي نازل فوز.. نفسي أشوف الزمالك بيكسب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي يفوز بكل المباريات، ويسعد جماهيره في كل مرة، قائلا: «الأهلي نازل فوز بأرقام وأهداف كبيرة»، معربًا عن انزعاجه بشأن ما يمر به نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مضيفًا: «ماعرفش الزمالك حصل له إيه، الزمالك يعاني رغم وجود لاعبين بالنادي بملايين». وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «أنا نفسي اشوف الزمالك بيكسب بقالي كتير ماشوفتش الموضوع ده».
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«لمدة يومين».. تعطيل الدراسة بجامعة مطروح لسوء الطقس

أصدر رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إذ أوضح النجار في بيان، أنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا وبعد غد بالجامعة. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
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مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

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أكبر معمر في مصر: تزوجت 4 مرات وعاصرت كل الرؤساء

قال سالم الأخرسي، أكبر معمر في مصر عمره 104 أعوام، إنه حضر الملك فؤاد والمالك فاروق، والرئيس محمد نجيب، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "حضرت الرؤساء كلهم، وربنا يبارك لينا في الرئيس السيسي، ويطرح فيه البركة". وأضاف "الأخرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن صحته جيدة بحمد الله، ولديه 3 أولاد، و6 أحفاد ذكور و5 بنات، وأصغرهم في الصف الثالث الابتدائي.
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تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
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النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
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بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري

بدأت، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية. وكان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر، في شهر سبتمبر الماضي، بمدينة نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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