السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

أرشيفية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى شرح تفصيلي عن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، وذلك قبيل افتتاحه. ? وقدم اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس الشركة الوطنية للمقاولات شرحا تفصيليا عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، موضحا أنه تم إنشاء المجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بطاقة 18 ألف رأس تسمين على مسطح أرض 450 فدانا.