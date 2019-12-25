المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون ضريبة الدخل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

وزارة المالية

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للرد على استفسارات، وتساؤلات أعضاء الغرفة بشأن الضرائب، وذلك بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية، وحسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.وقال أسامة