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44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28.2%، وكان أهـم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند، بتـرول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 1034,9 مليون دولار عام 2018 مقابل 692.9 مليون دولار عام 2017 بنسبة
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وزارة-المالية

المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون ضريبة الدخل

قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
فودافون- محمد هنيدى (1)

فودافون توقع شراكة مع «هنيدي» في مجال المحتوى الرقمي

أعلنت فودافون مساء اليوم توقيعها مع أيقونة الكوميديا في مصر والعالم العربي محمد هنيدي، وذلك لتقديم مفاجأت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد، بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك» لخدمات المحتوى، إذ تأتي تلك الشراكة استكمالا لاستراتيجية فودافون مصر في العمل على تقديم كل ما هو جديد في مجال المحتوى الرقمي والخدمات المضافة بهدف تقديم تجربة متميزة للعميل وقد زار النجم محمد هنيدي مقر شركة فودافون مساء اليوم لتوقيع عقد الشراكة.
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اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
بورصة وول ستريت

خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
ترامب وروحاني.jpg2

كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
دونالد ترامب

ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.
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