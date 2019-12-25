44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الصادرات المصرية

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش". وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%. فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28.2%، وكان أهـم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند، بتـرول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 1034,9 مليون دولار عام 2018 مقابل 692.9 مليون دولار عام 2017 بنسبة