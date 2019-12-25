44.5% زيادة في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2018
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الصادرات المصرية
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2018 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - الصين - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايلاند -كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".
وبلغت قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 44.5%.
فيما بلغت قيمة الواردات من دول شرق آسيا 21.2 مليار دولار عام 2018،مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6%.
وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28.2%، وكان أهـم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند، بتـرول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 1034,9 مليون دولار عام 2018 مقابل 692.9 مليون دولار عام 2017 بنسبة
وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28.2%، وكان أهـم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند، بتـرول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 1034,9 مليون دولار عام 2018 مقابل 692.9 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قــدرها 49.4%، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين، بترول خام.
كما جاءت الصين في المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11435.6 مليون دولار عـام 2018 مقابل 8062.7 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.8%، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آلية وأجزاؤها، وفي المرتبة الثانية الهند بما قيمته 2283.3 مليون دولار عام 2018 مقابل 2342 مليون دولار عام 2017 بنسبة إنخفاض قدرها 2.5%.