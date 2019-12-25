إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

إنبي

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثامن بالجدول، برصيد 13 نقاط، جمعها من 9 مواجهات، فاز 4 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثامن بالجدول، برصيد 13 نقاط، جمعها من 9 مواجهات، فاز 4 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



فيما يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين و4 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق حرس الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

