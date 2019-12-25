الجونة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

الجونة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم هشام الفلال، ويعاونه الثنائي عدي عيد وسيد حسن، بينما سيكون عماد عطا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 3 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب

ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 3 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يأتي فريق الجونة، في المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 9 مباريات فاز 3 وتعادل 1 وخسر 5، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.

