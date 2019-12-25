رياضة

الجونة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
الجونة
الجونة
يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم هشام الفلال، ويعاونه الثنائي عدي عيد وسيد حسن، بينما سيكون عماد عطا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 3 وتعادل 5 وخسر 1، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب
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بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فريق المصري البورسعيدي

المصري يسعى لتصحيح المسار أمام الطلائع

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد عطا، بينما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الجونة

الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (2)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (10)

الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام سموحة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه ومحمود رضا، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يسعى للإنفراد بالوصافة أمام إف سي مصر

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام إف سي مصر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي شريف التباع ورضا جبر، بينما سيكون عباس حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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