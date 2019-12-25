المصري يسعى لتصحيح المسار أمام الطلائع

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

المصري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد عطا، بينما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل فريق الطلائع بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوز و4 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع

ويحتل فريق الطلائع بقيادة مديره الفني طارق يحيى، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوز و4 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 7 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 5.9 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، ولاعبا دوليا في منتخبات الشباب، كما لدى الطلائع أيضا 3 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، جمعهم من 8 مباريات فاز 2 وتعادل 2 وخسر 4، وسجل الفريق 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.

