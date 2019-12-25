بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المركز السابع في الجدول، برصيد 13 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 2، وسجل الفريق 16 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 13 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المركز السابع في الجدول، برصيد 13 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر 2، وسجل الفريق 16 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 13 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاثة تعادلات و5 هزائم، وسجل الفريق 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

