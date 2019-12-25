940 مليار جنيه حجم الاستثمار الموجه للبنية الأساسية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم خلال عام 2018-2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، وتجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.

واستعرض الدكتور جميل حلمي خلال ورشة العمل آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية، مؤكدًا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مشيرًا إلى ما نفذته الدولة خلال عام 18/2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر، حيث تم تطوير 53 منطقة