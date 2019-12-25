السيسي: مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به "مباحة"؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.
وقال الرئيس السيسي -في مداخلة خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم اليوم الأربعاء- إن الوزير تحدث عن 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل، ما الضامن حين أرفع كفاءتها ألا تتوقف مرة أخرى"، قائلًا موجهًا حديثه للوزير: "أنت توليت المنصب مؤخرًا.. والوزراء السابقون غير مسؤولين عن ذلك أيضًا"،
وقال الرئيس السيسي -في مداخلة خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم اليوم الأربعاء- إن الوزير تحدث عن 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل، ما الضامن حين أرفع كفاءتها ألا تتوقف مرة أخرى"، قائلًا موجهًا حديثه للوزير: "أنت توليت المنصب مؤخرًا.. والوزراء السابقون غير مسؤولين عن ذلك أيضًا"، وأضاف الرئيس: "أقول ذلك لكل المصريين.. 51 مزرعة خرجوا من الخدمة لماذا؟" متسائلًا: "حين نرفع كفاءتهم هل ستستمر في العمل أم ستخرج من الخدمة من جديد؟".
وأضاف الرئيس السيسي قائلًا "أقول ذلك لأن مشكلتنا ليست في التنفيذ ولكن في الإدارة، لو كان المطلوب رفع كفاءة الـ 51 مزرعة خلال سنة أو سنتين فنحن مستعدين لذلك ولتدبير الأموال المطلوبة، إذا كان ذلك سيحقق نقلة حقيقية.. لكن القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت عبر سنين طويلة في أن المال العام والمنشآت الخاصة به مباحة وبالتالي تعمل وتنفق الأموال والنتيجة غير مرضية، نرى القطاع الخاص ينشئ مزرعة أقل من مزارع الدولة وينجح ويكبر ويتضاعف، أما مزارع الدولة تتآكل سنة بعد سنة".
ومضى الرئيس السيسي يقول موجهًا حديثه للوزير: "بحكم بداية توليك للمسئولية.. أقول لك إن القضية ليست قضية إنشاء بالنسبة للحكومة ولكن كيفية إدارة هذه المنشآت، هل تستطيع أن تتابع 51 مزرعة يوميًا.. لو لديك تلك القدرة في ظل ثقافة الإدارة والأداء الحالي ستأخذ وقت لتعود إلى مستويات مناسبة، لابد من إيجاد حل في إدارة العمل حتى ترفع كفاءة المزرعة وتكون مطمئنًا أن العمل يدار بكفاءة ويحقق النجاح وهو ليس بالمال فقط ولكن نجاح المشروع نفسه في الهدف المقام من أجله، نرغب في توفير سلالات جيدة بأسعار مناسبة ويصبح البعد الاقتصادي في الاعتبار ولكنه ليس كل شيء، لن يتحقق ذلك إلا إذا رأى القائمون على العمل أن هناك هدفًا ساميًا في عملهم وليس في العائد الذي يتحصلوا عليه".