السيسي: مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به "مباحة"؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.

وقال الرئيس السيسي -في مداخلة خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم اليوم الأربعاء- إن الوزير تحدث عن 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل، ما الضامن حين أرفع كفاءتها ألا تتوقف مرة أخرى"، قائلًا موجهًا حديثه للوزير: "أنت توليت المنصب مؤخرًا.. والوزراء السابقون غير مسؤولين عن ذلك أيضًا"،