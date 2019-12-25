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السيسي: القوات المسلحة مسئولة عن مدنية الدولة بنص الدستور

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها.
وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال افتتاحه لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم ـ " إننا جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش، وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي الحفاظ
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قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
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نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (2)

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

السيسي: الدولة معنية باستعادة كفاءة جميع البحيرات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج، مضيفا: "أنا لسه كنت بتكلم مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم على بحيرة قارون وأنا بقول الكلام بس وبسجله لينا كلنا لكل اللي بيسمعنا، إحنا بنتكلم عن بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، لو إحنا استمرينا على الوضع القائم دلوقتي إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما، فأنا عاوز أقول إن الدولة معنية زي ما قلت مرة قبل كده تستعيد كل البحيرات سواء اللي كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة في أسوان".
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به "مباحة"؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير.
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7 وزراء مرشحين بقوة للخروج من الحكومة

"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، ما سبق نص المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزارى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.. ووفقا لمعلومات متداولة خلال الأيام الماضية وتقارير إعلامية وترجيحات من داخل مجلس النواب، بات جليا أن تطول التعديلات الوزارية المحتملة 6 حقائب، مع تأكد تعيين وزيرا جديدا حقيبة التضامن الاجتماعي بعد تولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: الدولة حريصة على تطوير البحيرات لتلبية مصالح المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة على تطوير وتطهير بحيراتها من أجل تلبية مصالح المواطنين، مضيفًا في مداخلة له خلال حفل افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: «أنتهز هذه الفرصة للحديث عن بحيرة المنزلة، فمساحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في السابق، ولكن التعدي وسوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو تركناها خلال الأربع أو الست سنوات الماضية فإن الأمر كان سيصبح أسوأ وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كما أن الأمر لن يقتصر على ذلك فقط بل سيصبح هناك تأثير على صحة الناس لأن الذي يخرج منها يأكله المواطنون».
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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