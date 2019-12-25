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الأرصاد: غدا أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
أرشيفية
أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى القاهرة 12 18 شبين الكوم 12 19 طنطا 12 18 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 18 بلطيم 13 18 مطروح 12 17 السلوم
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قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
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نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
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«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.
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السيسي: الدولة معنية باستعادة كفاءة جميع البحيرات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج، مضيفا: "أنا لسه كنت بتكلم مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم على بحيرة قارون وأنا بقول الكلام بس وبسجله لينا كلنا لكل اللي بيسمعنا، إحنا بنتكلم عن بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، لو إحنا استمرينا على الوضع القائم دلوقتي إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما، فأنا عاوز أقول إن الدولة معنية زي ما قلت مرة قبل كده تستعيد كل البحيرات سواء اللي كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة في أسوان".
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سيول

51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
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سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
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