اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

مرتضى منصور

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.

وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة منع رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة". كما قرر اللجنة منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق

وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة منع رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة".



كما قرر اللجنة منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.



ولكن مرتضى منصور حضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ستاد السلام ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، متحديا القرار.

