رياضة

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة منع رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة". كما قرر اللجنة منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق
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مبارة- السوبر (3)

«السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل

أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي، ستقام في العاصمة الإماراتية، في فبراير المقبل، والتي من المفترض أن تجمع بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".
بيراميدز (1)

بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فريق المصري البورسعيدي

المصري يسعى لتصحيح المسار أمام الطلائع

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد عطا، بينما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
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النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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