الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

شهد سوق التجارة والمعاملات المالية الإلكترونية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية سواء كان على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا المجال

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.

الضرائب المقررة على شركات التجارة الإلكترونيةضريبة الدخليجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.ومن المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد، وسعر 22.5% للشركات التي تسوق