الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

شهد سوق التجارة والمعاملات المالية الإلكترونية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية سواء كان على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا المجال
تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت.
وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.
ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
الضرائب المقررة على شركات التجارة الإلكترونيةضريبة الدخليجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.ومن المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد، وسعر 22.5% للشركات التي تسوق
الضرائب المقررة على شركات التجارة الإلكترونية
ضريبة الدخل
يجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.
ومن المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد، وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانونى.
ضريبة الدمغة
ووفقا لمصادر حكومية، فإن هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة.
وتسعى الحكومة إلى فرض ضريبة دمغة تتراوح ما بين 15 إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر وجوجل، بحيث تلتزم هذه الشركات بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم، ونحو20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات).
ضريبة القيمة المضافة
بحسب القانون، سيجري إخضاع عمليات البيع الإلكترونى من خلال المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وفي أكتوبر الماضي، أخطرت مصلحة الضرائب الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة، واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات، حيث إنها ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.
وتدرس وزارة المالية حاليا اليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، حيث أخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قد اجتمع مع ممثلي شركة فيسبوك لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، واليات تنفيذها فى مصر بشكل توافقى بناءا على التجارب الدولية الناجحة.
ومن المتوقع أن تقوم شركة فيسبوك باحتساب قيمة الضريبة المقررة، وإضافتها على التكلفة النهائية للحملة الإعلانية أون لاين، وجمعها لصالح مصلحة الضرائب من خلال خصم قيمتها من الحسابات المصرفية للمعلنين لدى البنوك.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة المراجعة المحاسبية TAXAMO، فإنه يوجد دول أوروبية واسيوية تطبق ضريبة قيمة مضافة على الإعلانات الرقمية، أعلاها الأرجنتين بنسبة21%، تليها البرازيل 17% ، ثم الفلبين 12%.
كما توجد دول أوروبية أخرى منها الدنمارك، والسويد، والنرويج، تحدد 22% ضريبة كنسبة ثابتة حال تحقيق الشركة هامش ربح 20%.
ضريبة رسم تنمية موارد
يتضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الانترنت، حيث يجري حاليا دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.
خبراء: سوق الأون لاين غير منظم.. والضرائب ضرورية
قال الدكتور هاني الحسيني خبير الضرائب، أن الحكومة لابد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالي ففرض ضرائب عليه يساهم في تحصيل حق الدولة.
وأضاف الحسيني، أن تطبيق هذه الضرائب سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم من خلال معرفة حصيلة الإعلانات عليها ككل.
وأوضح الحسيني، أن فى حالة عدم تمكن الحكومة من تحصيل الضريبة من جوجل يتم تحصيلها من الشركة المصرية، وهكذا نفس الحال على عمليات البيع والشراء والاعلانات على الفيس بوك وتوتير وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، فأوضح الحسيني إنها سهل تحصيلها خاصة وأنها يتم فرضها على العقود والمعاملات، وأوامر نشر الإعلانات.
فيما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على ضرورة معرفة الحكومة كيفية تطبيق قانون التجارة الإلكترونية وتحصيل ضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعرف على تجارب الدول الأخرى والتى قامت بتطبيق هذه الضريبة على إعلانات الإنترنت.
وأضاف عبده، أنه يجب على الحكومة أولا معرفة اليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة وأن حصر كافة الأنشطة وتعاملات التجارة الإلكترونية على فيسبوك وتوتير ليس سهلا، مطالبا بضرورة التعرف على تجارب الدول الأخرى والتى قامت بتطبيق هذه الضريبة على إعلانات الإنترنت، للتعرف على طرق التطبيق.
وأكد عبده على ضرورة عدم مغالاه الحكومة فى فرض هذه الضريبة، خاصة وأنه سيتم اضافة عليها نسبة 14% ضريبة قيمة مضافة، حتى لا يمتنع المتعاملين عن نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي انتهاء سوق التجارة الإلكترونية.
مصدر بالمالية: حصر الإعلانات سهل.. والعقبة في معرفة سعر البيع
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، موضحا أن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي فقط المعروفة لدينا.
فيما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر تنقسم إلى جزء منظم لا يزيد عن 2% من حجم التجارة كلها، وهو الجزء الذي يتمثل في شركات لها مقرات ومسجلة في هيئة الاستثمار، كحال شركته، التي تعرض المنتجات على موقعها الالكتروني، وبالتالي فهي تخضع لقانون الضرائب المصري، الذي يحدد نسبة الضريبة بناءاً على حجم مبيعات الشركة.
من جانبه قال عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم دراسة اتمام قانون التجارة الإلكترونية لتطبيق ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات البيع والشراء من خلالها.
وأكد حسن، أن المصلحة تتلقى كافة المقترحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع الإنترنت بهدف تقنين أوضاعها وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنوياً.
حماية المستهلك: حملات للتوعية للاستخدام الامن لمنصات البيع أون لاين
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل أمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة.
وأضاف عبد المعطي، أن الهدف من هذه الحملات التوعية بأهم الإرشادات التي يجب مراعاتها عند إتمام عملية بيع أو شراء المنتجات بما يحافظ على أمان المستهلك الشخصي، مثل ضرورة معاينة المنتج قبل الدفع، إلى جانب ضرورة التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات خاصة اذا كان سعر المعروض أقل كثيرا من سعر السوق.
وأكد رئيس الجهاز، أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعمل على تنظيم عمل التجارة الإلكترونية والبيع أون لاين من خلال وضع ضوابط تحمي المستهلك والتجار معا.