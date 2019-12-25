رياضة

«السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
القمة
القمة
أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي، ستقام في العاصمة الإماراتية، في فبراير المقبل، والتي من المفترض أن تجمع بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".
وواصلت الصحيفة الإماراتية: "سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".والتقى الأهلي والزمالك في السوبر المصري لموسم (2018-2019) في سبتمبر الماضي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث فاز الفريق الأحمر 3-2 ليتوج باللقب،
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الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
بيراميدز (1)

بيراميدز يستضيف وادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة، ويعاونه الثنائي أحمد بكر وأسامة عبد اللطيف، بينما سيكون حسين الكريمي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
فريق المصري البورسعيدي

المصري يسعى لتصحيح المسار أمام الطلائع

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح ومحمد عطا، بينما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
حسام-عاشور‎

حسام عاشور: فايلر يمنحنا الثقة ونلعب من أجل الفوز

أكد حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يتطلع للفوز على النجم الساحلي التونسي، في المبارة التي ستقام في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، بدوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قائلا: "نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات، هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدًا وخاصة أن الفوز غدا ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.
حمادة-امام (12)

حكاية صدفة جعلت حمادة إمام «ثعلب الزمالك»

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل حمادة يحيى الحرية إمام والمعروف بحمادة إمام والشهير بـ«الثعلب»، حيث إنه من مواليد حي المنيرة المجاور لشارع قصر العينى في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات، وتوفى «الثعلب» في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء.
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