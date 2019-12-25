«السوبر» المصري في أبوظبي فبراير المقبل

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

القمة

أعلنت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري للموسم الحالي، ستقام في العاصمة الإماراتية، في فبراير المقبل، والتي من المفترض أن تجمع بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".

وواصلت الصحيفة الإماراتية: "سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".والتقى الأهلي والزمالك في السوبر المصري لموسم (2018-2019) في سبتمبر الماضي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث فاز الفريق الأحمر 3-2 ليتوج باللقب،

وواصلت الصحيفة الإماراتية: "سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".



والتقى الأهلي والزمالك في السوبر المصري لموسم (2018-2019) في سبتمبر الماضي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث فاز الفريق الأحمر 3-2 ليتوج باللقب، بينما يقام السوبر المقبل الخاص بالموسم الحالي (2019-2020) في أبوظبي.



يذكر أن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، قد حدد يوم 19 فبراير المقبل، موعدا لمباراة القمة بين القطبين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز الجاري (2019-2020).

