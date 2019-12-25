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البنتاجون يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في أفريقيا

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية
الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية
كشف مطلعون على سير المداولات بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) النقاب عن أن وزير الدفاع مارك إسبر يأدرس حاليا مقترحات بخفض عدد القوات الأمريكية في غرب أفريقيا بشكل كبير- أو حتى سحبها بالكامل - في خطوة أولى لإعادة نشر الآلاف من القوات الأمريكية في أنحاء أخرى من العالم. وأوضح المسئولون، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن تعديل نشر القوات الأمريكية في أفريقيا سيعقبه تعديل آخر في أمريكا اللاتينية، وأن تقليصا لحجم القوات سيحدث أيضا في العراق وأفغانستان، كما هو متوقع.
وأضافوا أن وزارة الدفاع الأمريكية تضع نصب عينيها خفض عدد القوات في إفريقيا كخطوة أولى في التحول العالمي؛ للتركيز على روسيا والصين، مشيرين إلى أن هذه النقاشات تنبع من الضغط لتخفيض أعداد القوات التي تقاتل الجماعات الإرهابية البعيدة في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وإيلاء الاهتمام، بدلا من ذلك،
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ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

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السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن نائب رئيس البنك الدولي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، إذ حضر الجلسة الختامية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وكان الرئيس السيسي، قد أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى،
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السيسي: منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه إفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى، إذ قال الرئيس -خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا" المنعقد بمدينة أسوان- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تحتاج إلى مقاربة شاملة في معالجة التحديات التي تواجهها، والتي بدورها تكون مبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "إفريقيا التي نريدها.. استدامة الأمن والسلام والأمن والتنمية"، إنه التحديات التي تواجه إفريقيا، أنه "على الرغم من كل التحديات الموجودة ورغم كل الصعوبات التي تواجه القارة، أرى أن هناك أملا وتفاؤلا بالمستقبل، لكن أرى أن التحرك الذي تحركته القارة الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، هو تحرك إيجابي جدا ويدعو للتفاؤل وحجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى".
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