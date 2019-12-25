البنتاجون يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في أفريقيا

٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

الجيش الأمريكي - صورة أرشيفية

كشف مطلعون على سير المداولات بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) النقاب عن أن وزير الدفاع مارك إسبر يأدرس حاليا مقترحات بخفض عدد القوات الأمريكية في غرب أفريقيا بشكل كبير- أو حتى سحبها بالكامل - في خطوة أولى لإعادة نشر الآلاف من القوات الأمريكية في أنحاء أخرى من العالم. وأوضح المسئولون، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن تعديل نشر القوات الأمريكية في أفريقيا سيعقبه تعديل آخر في أمريكا اللاتينية، وأن تقليصا لحجم القوات سيحدث أيضا في العراق وأفغانستان، كما هو متوقع.

وأضافوا أن وزارة الدفاع الأمريكية تضع نصب عينيها خفض عدد القوات في إفريقيا كخطوة أولى في التحول العالمي؛ للتركيز على روسيا والصين، مشيرين إلى أن هذه النقاشات تنبع من الضغط لتخفيض أعداد القوات التي تقاتل الجماعات الإرهابية البعيدة في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وإيلاء الاهتمام، بدلا من ذلك،