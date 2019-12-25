«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تحرير:محمد مجلي ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.

وشدد الشريف على التواجد المستمر لشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لرفع درجة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه والتعامل السريع مع تراكمات الأمطار وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة والطرق الرئيسي.من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي،