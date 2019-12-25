نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تحرير:محمد محمود ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.

وأضاف إدريس، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنها ستساهم في فتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة وجنسيات دولية أخرى، تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الناتج المحلي من العملة الصعبة.وأشار إلى أهمية هذا القانون في توفير الرعاية اللازمة لشركات الطيران والتي تتجاوز 50 شركة ومنشأة تعمل في مجال الطيران،