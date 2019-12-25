نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران
تحرير:محمد محمود
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
وأضاف إدريس، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنها ستساهم في فتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة وجنسيات دولية أخرى، تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الناتج المحلي من العملة الصعبة.وأشار إلى أهمية هذا القانون في توفير الرعاية اللازمة لشركات الطيران والتي تتجاوز 50 شركة ومنشأة تعمل في مجال الطيران،
وأضاف إدريس، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنها ستساهم في فتح الباب أمام أسواق سياحية جديدة وجنسيات دولية أخرى، تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الناتج المحلي من العملة الصعبة.
وأشار إلى أهمية هذا القانون في توفير الرعاية اللازمة لشركات الطيران والتي تتجاوز 50 شركة ومنشأة تعمل في مجال الطيران، وليس لها أي غرف تراعي مصالحها وتقدم يد العون والمساعدة لأجهزة الدولة، لافتا إلى أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل لشباب مصر، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتسعى جاهدة إلى النهوض بقطاع الطيران في مصر، بما يعود بالنفع على القطاع السياحي والدولة بأسرها.
اقرأ أيضا| البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا