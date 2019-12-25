رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

تحرير:محمد مصباح ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.

وأعرب ربيع عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد مع الاحتفال بمرور 100 عام على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالي ببورفؤاد، موجها التهنئة لشعب بورسعيد البطل والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.وأكد على أن استراتيجية