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رئيس قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة في 3 أشهر

تحرير:محمد مصباح ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
قناة السويس - صورة أرشيفية
قناة السويس - صورة أرشيفية
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" تعد نتاجا للتعاون المثمر بين الهيئة والقوات البحرية، وتخليدا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء العام الماضي، موجها تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وجاء ذلك خلال تدشين القاطرة "مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد بدوي قائد قاعدة بورسعيد البحرية.
وأعرب ربيع عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد مع الاحتفال بمرور 100 عام على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالي ببورفؤاد، موجها التهنئة لشعب بورسعيد البطل والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.وأكد على أن استراتيجية
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نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
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«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تعرضت مدينة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع نوة "الفيضة الصغرى" التي تتسبب في طقس غير مستقر لمدة 5 أيام، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع خاصة الداخلية وتكونت البرك الطينية، كما غرقت الشوارع الرئيسية وتسببت في تعطل الحركة المرورية، وتضررت مناطق الهانوفيل والعجمي والدخيلة بغرب المحافظة بسبب تجمعات المياه والأمطار، كما ارتفع مستوى منسوب البحر إلى نحو 6 أمتار وخرجت المياه إلى الشارع الرئيسي المطل على الكورنيش، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حالة الطوارئ القصوى.
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السيسي: الدولة معنية باستعادة كفاءة جميع البحيرات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة معنية باستعادة كفاءة كل البحيرات للخدمة والإنتاج، مضيفا: "أنا لسه كنت بتكلم مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم على بحيرة قارون وأنا بقول الكلام بس وبسجله لينا كلنا لكل اللي بيسمعنا، إحنا بنتكلم عن بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، لو إحنا استمرينا على الوضع القائم دلوقتي إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما، فأنا عاوز أقول إن الدولة معنية زي ما قلت مرة قبل كده تستعيد كل البحيرات سواء اللي كانت على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة بما فيها حتى بحيرة ناصر الموجودة في أسوان".
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (17)

الأرصاد: غدا أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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حقيقة نقص بعض الأدوية الحيوية في مستشفيات التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره المجري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ورئيس المجر اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره المجرى يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية, ورحب السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر، وأن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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رئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون جهود مصر

أكد رئيس المجر يانوش أدير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، وأنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر، قائلا إن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستخدامات المياه، مشددًا على أن نجاح مصر في مكافحة الإرهاب يصب في صالح القارة الأوروبية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.
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